В «Орлёнке» открылся XII Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный

Фото: ВДЦ "Орленок".

Для участия в смене в Центр приехали участники и призёры регионального этапа Всероссийских соревнований XII Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный». Осваивать основы героической профессии будут 99 ребят в возрасте 10-16 лет из Краснодарского края и Москвы.

Проект нацелен на то, чтобы научить детей ответственному отношению к вопросам пожарной безопасности и сформировать интерес к дальнейшей профессиональной деятельности.

- Пожарными становятся по-настоящему отважные, решительные и целеустремлённые люди. Именно такие ребята собрались на этой смене. Своё право носить гордое звание юных пожарных они доказали на региональном этапе профильных соревнований, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. - В будущем опыт, полученный в «Орлёнке», поможет орлятам стать достойными представителями выбранной профессии.

Орлята станут участниками событий, посвящённых 30-летию со дня образования МЧС: в программе смены – тематический день «На страже безопасности», запуск праздничного радиоэфира и конкурс видеоработ «МЧС – страна героев».

Ключевым событием смены станут соревнования по пожарно-спасательному спорту, организованные Министерством чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю. Среди испытаний, которые предстоит пройти ребятам, — боевое развёртывание и пожарная эстафета.

Официальное открытие смены пройдёт 14 августа. Она продлится до 30 августа 2020 года.