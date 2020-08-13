В Краснодаре снесли незаконный фундамент под многоэтажку

Фото: УФССП России по краю

В краевом центе специалисты провели проверку по соблюдению норм строительства. Выяснилось, что по улице Гомелькой застройщики собираются незаконно возводить многоквартиный дом. Работы приостановили на стадии заливки фундамента.

- В ходе судебного разбирательства, многоквартирный дом пытались возвести на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Снос самовольно возведенного фундамента осуществлялся силами взыскателя – городской администрации, так как застройщики отказались убирать постройку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В отношении руководства ТСЖ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».