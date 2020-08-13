Мошенники продают пенсионерам очистители воздуха, завышая цену в несколько раз

Уголовные дела расследуются

Мошенники обманули пенсионера в одной из деревень в Ленинградской области. Они пришли к пожилому мужчине и предложили купить универсальный цифровой озонатор с функцией ионизации воздуха модели «ОЗон». Злоумышленники рассказали, что очиститель воздуха обладает свойствами по дезинфекции жилья и уничтожению различных вирусов. При этом цену озвучили в несколько раз превышающую реальную.

- Мошенники продали пенсионеру два указанных прибора общей стоимостью 29 600 рублей, причинив материальный ущерб, который является для пенсионера значительным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Фактическая стоимость проданных приборов на рынке доходит в среднем до трех тысяч рублей. Таким же образом, неизвестные обманули еще четырех пожилых людей.

В связи с этим следователи просят быть осторожными и внимательными. Если вам в Краснодарском крае или Республике Адыгея предлагают уникальные озонаторы, нужно незамедлительно обращаться в СК.