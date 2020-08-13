В горах Сочи можно посмотреть фильм под открытым небом

Фото: vk.com/kino.nebo

Во время отдыха на Красной Поляне у туристов есть возможность не только насладиться красивыми видами, но и посмотреть фильм под открытым небом. На курорте «Роза Хутор» работает уникальный в России горный кинотеатр. Расположился он на террасе арт-резиденции «Flacon1170», что находится на высоте 1170 метров над уровнем облаков.

В отличие от обычных зрительных залов с экраном, который сейчас закрыты из-за коронавируса, кино здесь показывают на свежем воздухе. Да и соблюсти социальную дистанцию здесь гораздо проще - вместо кресел для зрителей мягкие пуфы.

- Незабываемая атмосфера и душевное времяпрепровождение включены в билет, - говорят организаторы.

Сеансы проходят по вторникам, четвергам и субботам. Начало фильмов в 20:00.

Стоимость билетов на фильм - 300 рублей. Цена попкорна – 200 рублей.

- Добраться до Арт-резиденции можно на канатной дороге «Олимпия» (работает до 22:00) или на машине, - добавляют организаторы.