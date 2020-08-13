Над Черным морем возможно формирование смерчей

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В Краснодарском крае распространили экстренное предупреждение по неблагоприятным явлениям на 13 августа. По данным синоптиков, днем в регионе ожидается сильный дождь с усилением ветра. Также возможно формирование смерчей над Черным морем, они могут появится на участке от Анапы до Магри.

- Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий. Рекомендуется оставаться дома. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер спасения – «01», с мобильников - «101», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 августа на Кубани пройдут дожди, они принесут в регион прохладу. Температура в крае к выходным опустится на пять градусов. Холодный фронт покинет территорию края уже завтра, но потепление начнется только с понедельника.