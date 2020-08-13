Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 августа составило 90

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб 13 августа опубликовал новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки диагноз подтвердился у 90 человек. На три человека больше, чем днем ранее. Больше всего заболевших в краевом центре, где инфекцию обнаружили у 21 человека. Всего коронавирус был обнаружен за последние сутки в 26 муниципалитетах.

- В Краснодаре заболел 21 человек, в Сочи выявили 15 зараженных. В Туапсинском и Кущевском районах выявили по 7 пациентов с Covid-19. В Северском районе инфекция обнаружена у 5 жителей, в Динском районе – у 4. По 3 человека заразились в Павловском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Тихорецком районах. По 2 – в Белореченском, Гулькевичском районах, а также в Горячем Ключе. По одному зараженному выявили в Новороссийске, Ейском, Белоглинском, Кавказском, Апшеронском, Курганинском, Абинском, Ленинградском, Мостовском, Выселковском, Лабинском, Славянском, Красноармейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского каря.

В оперштабе добавили, что среди зараженных двое детей 9 и 14 лет, они находятся на лечении в Сочи.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44 человека, еще три пациента – на ЭКМО.