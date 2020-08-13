Умер священнослужитель Александр Чесноков

Фото пресс-службы Кубанской митрополии

Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоирей Александр Чесноков скончался после тяжелой болезни на 62 году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе митрополии.

Протоиерей Александр Чесноков родился в 1959 году в Тбилиси, у него было пятеро детей. Священнослужитель окончил Тбилисский госуниверситет, а затем Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Александр Чесноков служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в возрасте 79 лет умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Причиной его кончины стали осложнения коронавирусной инфекции. Болезнь была непродолжительной. С ним простились 10 августа. После смерти митрополита Исидора временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.