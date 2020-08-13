В двух районах Кубани объявили высокий класс пожароопасности

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На территории Краснодарского края в 38 муниципальных образованиях введен четвертый класс пожароопасности. Самый высокий – пятый – объявили в двух муниципалитетах.

- Пятый класс пожарной опасности действует в Абинском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в 43 районах действует особый противопожарный режим.

За истекшие сутки зарегистрировано три термоточки и три случая загорания сухой растительности. В МЧС напомнили, что за пал травы грозит штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за засухи уровень Краснодарского водохранилища может достичь минимальных отметок. МЧС готовит технику на случай отключений воды в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.

Также сообщалось, что 13 августа в регионе пройдут дожди, они принесут на Кубань похолодание.