Два предпринимателя в Сочи попались на продаже краснокнижной рыбы

Фото СК РФ

В июле 2020 года двое жителей Сочи решили заняться прибыльным бизнесом-продажей русского осетра.

Мужчин совершенно не смутило, что рыба относится к редким видам и занесена в Красную книгу РФ.

17 июля 2020 года один из них раздобыл у перекупщиков, а второй продал около одного из торговых центров Сочи две особи русского осетра, выручив 35 тысяч рублей. Сразу после этого оба предпринимателя были задержаны полицией.

- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ России, в отношении 55 и 46-летних местных жителей возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами, совершенном группой лиц (ч.3 ст. 258.1 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.