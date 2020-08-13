Три города Кубани стали победителями всероссийского конкурса по качеству управления финансами

Фото администрации КК

Соперников у региональных муниципалитетов было немало. В конкурсе приняли участие 173 муниципальных образования из 56 субъектов РФ. Краснодарский край представляли 7.

– Сразу трое признаны победителями. Новороссийск стал лучшим в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью», Краснодар – «За лучшую организацию работы с кадрами» и Сочи – «За лучшее управление муниципальным долгом», – рассказали в краевом Минфине.

Специализированный конкурс проводится журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации.

Победители выявлялись по более чем 80-ти параметрам.. Это и управление доходами, расходами и муниципальной собственностью, и эффективность планирования бюджета , и работа с задолженностью, а также степень открытости работы финорганов на местах.