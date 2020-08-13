Почти 4300 семей на Кубани получили уведомление о предоставлении регионального капитала в 2020 году

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Почти четыре тысячи триста семей в регионе получили право на региональный материнский капитал с начала 2020 года.

По 129 300 рублей в крае предоставляется в крае семьям при рождении третьего ребенка, или последующих детей.

А с начала текущего года семьи, живущие в крае 3 года и более, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты начального взноса по ипотеке, погашения кредитов, или на покупку жилья на Кубани.

Таким образом, годовая программа уже выполнена на 86%.

– В этом году уже воспользовались маткапиталом 1734 многодетные семьи на общую сумму 217,9 млн рублей. В основном средства направлялись на улучшение жилищных условий, – рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.