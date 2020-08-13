На подготовку школ к учебному году на Кубани выделено 1,8 миллиарда рублей

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Вопросы подготовки школ региона к новому учебному году обсуждены на совещании в администрации края.

С 1 сентября школы Кубани начнут работу в очном режиме, при соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. К занятиям в регионе приступят 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч сделают это впервые

– 20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее, 1 сентября для школьников и родителей – это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона также потребовал, чтобы все ремонтные работы в школах были завершены в срок Он подчеркнул, что в крае ни на копейку не сокращены расходы по этой статье. В этом году эти расходы даже выросли на треть по сравнению с 2019 годам.

– 20 августа – крайний срок, к которому все школы и детские сады должны быть полностью готовы. Замечания проверочных комиссий необходимо оперативно устранить. Нужно навести абсолютный порядок, – сказал Кондратьев.

На совещании также особо отмечена важность обеспечения школ антисептиками.

Представители Роспотребнадзора также сообщили, что все школы должны применять так называемый «утренний фильтр» – проводить термометрию и вести журнал учета.

– Если у ребенка будет повышенная температура, его необходимо изолировать и вызывать «скорую помощь». Также надо регулярно обеззараживать воздух в помещениях. А повара должны работать в масках и перчатках,- отметила глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина.