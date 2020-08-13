Медовый спас 2020 в Краснодаре: праздничной ярмарки не будет впервые за 12 лет

Фото: Кубанская митрополия

14 августа 2020 года православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста. В этот день обычно по всему краю проходят медовые ярмарки, самая крупная из них – на Пушкинской площади в Краснодаре.

Праздник неизменно проводился каждый год с 2008 года, но на этот раз в планы вмешалась пандемия. Впервые за 12 лет Медовый спас пройдет без ярмарки.

Однако 14 августа будут открыты храмы. В Свято-Екатерининском соборе в 7:30 пройдет божественная литургия, а в 17:00 начнется вечерняя служба.

Напоминаем, что религиозные учреждения в Краснодарском крае могут работать только с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Православный праздник Медовый Спас отмечают 14 августа, он знаменует начало Успенского поста. Яблочный Спас по Православному календарю верующие горожане отметят 19 августа.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в день Медового спаса читайте на kp.ru