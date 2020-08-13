Кубанские депутаты поддержали проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации»

Фото: пресс-служба ЗСК

Кубанские депутаты на внеочередной 42-й сессии поддержали проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Депутаты выражали свою позицию в форме заочного голосования.

Такая возможность предусмотрена Регламентом Законодательного Собрания Краснодарского края для принятия постановления ЗСК ненормативного характера о проекте федерального закона, рассматриваемого Государственной Думой Российской Федерации.

В повестке был один вопрос – депутаты ЗСК приняли постановление о положительном отзыве на проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

По словам члена рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Основной закон нашей страны, спикера ЗСК Юрия Бурлачко, обсуждаемый законопроект разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Он отметил, что принятие такого закона давно назрело.

- Во многих регионах есть свои подобные правовые акты, а общего – федерального – в таком значимом направлении не было. Рассматриваемый законопроект определен федеральным законодателем, как «векторный» акт, создающий единое правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере. Также положения законопроекта позволяют заложить основы дальнейшего правового регулирования молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов, – сказал Юрий Бурлачко.

В частности, законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как: «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». Документом предусматривается, что к категории «молодежь» относятся лица в возрасте от 14 до 35-ти лет. Также законопроектом предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в молодежной политике.