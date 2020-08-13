Двоих пьяных туристов в Сочи унесло на километр от берега на надувном матрасе

Фото мэрии Сочи

В 7.20 утра 13 августа двое туристов из Нижнего Новгорода решили устроить заплыв в море на надувном матрасе. Несмотря на ранний час, мужчины были уже крепко навеселе, что явно не способствовало развитию их плавательных навыков.

Волнами молодых людей стало быстро уносить прочь от берега, и поделать с этим они ничего не могли.

Жена одного из туристов вызвала спасателей ЮРПСО. При этом туристов унесло уже более чем на километр от берега, и визуально обнаружить их было нельзя.

Спасателям пришлось задействовать специальный высокоскоростной катер.

- Подойдя к ним на спасательном катере «Стрингер», сотрудники Лазаревского ПСП подняли туристов на борт судна и доставили на пляж к родственникам. От мужчин чувствовался сильный запах алкоголя. Сотрудники МЧС в очередной раз призывают всех жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасного нахождения в горах и на воде. И не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,- сообщает пресс-служба спасательного отряда.