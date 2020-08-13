Работы по благоустройству в рамках нацпроекта в Новороссийске выполнены на 86%

Фото администрации Новороссийска

Большая часть запланированных на текущий год работ по благоустройству в рамках нацпроекта уже выполнена в Новороссийске.

Так, здесь полностью обновлена дворовая территория на улице Малоземельской. Здесь появилась новая спортивная зона и детский игровой комплекс.

В зоне отдыха проведено озеленение, и уложен новый тротуар. Еще три площадки реконструируют до начала сентября – на улицах Куникова, Волгоградской и пересечении Мефодиевской и Пожарского.

– С начала 2020 года в городе благоустроят четыре дворовые территории общей площадью более 27 тысяч кв. метров. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено порядка 57 млн рублей., – рассказали в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.