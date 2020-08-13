В Краснодарском крае скончались два человека с подтвержденным коронавирусом

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В Горячем Ключе 84-летняя местная жительница почувствовала себя плохо в конце июля. Состяние женщины быстро ухудшалось, несмотря на принимаемые лекарства. Пенсионерку положили в городскую больницу.

Тест на наличие COVID 19 дал положительный результат. Врачи всеми силами пытались спасти жизнь пациентке, но спасти ее не удалось.

После недомогания 58-летняя жительница Сочи попала в местную инфекционную больницу. Анализ на коронавирус подтвердил наличие его в организме пациентки. Женщине становилось все хуже и ее подключили к аппарату ИВЛ.

— В дальнейшем у нее развились острая дыхательная, почечная и полиорганная недостаточности. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось,-сообщает краевой Минздрав.

Таким образом, за период с начала пандемии в регионе скончались 136 человек с подтвержденным коронавирусом.