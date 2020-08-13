Круизный теплоход «Князь Владимир» так и не выйдет в рейсы в 2020 году

"Князь Владимир" у причала в Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Круизный лайнер "Князь Владимир", выполняющий рейсы с туристами из Сочи в Крым, так не выйдет на линию до конца 2020 года.

Об этом говорится 13 августа в сообщении компании - оператора.

"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год",- сообщает компания «Черноморские круизы» на своей странице в соцсети.

После карантина в навигацию 2020 года теплоход планировал пойти по маршруту 19 июля, но этого так и не случилось. Всего в навигацию этого года судно должно было выполнить 35 рейсов до конца октября.

Как сообщается, туристам, купившим билеты на отмененные рейсы теплохода, будет предоставлена возможность совершить путешествие в 2021 году.