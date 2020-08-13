В Краснодаре после эвакуации в «Галерее» не нашли подозрительных предметов

Фото: instagram.com/gallery_krasnodar

В Краснодаре ТРЦ «Галерея» возобновила свою работу после внештатной ситуации. Напомним, днем 13 августа посетителям по громкоговорителям сообщили об эвакуации. Десятки горожан вышли на улицу. А тем временем на место ЧП приехали службы немедленного реагирования.

Официальных комментариев от силовых структур нет. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

- Никаких подозрительных предметов не обнаружено, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На данный момент посетители вернулись в торговый центр.

- ТРЦ возобновил работу, - подтвердила информацию администрация «Галереи». - Посетители, которые оставили машины на парковке до начала эвакуации, смогут до 22:00 забрать их бесплатно, без оплаты парковки. Приносим извинения за доставленные неудобства.