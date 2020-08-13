С начала 2020 года жилищное строительство на Кубани выросло на 10%

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В регионе подвели промежуточные итоги работы строительной отрасли с начала 2020 года. Как выясняется, продолжительный карантин практически не сказался на темпах возведения жилья в крае.

Отрасль не теряет темпов развития.

– Несмотря на ограничительные мероприятия, за семь месяцев текущего года введено 2,3 млн. кв. метров, это на 10,1 % больше аналогичного периода прошлого года,- рассказали в департаменте строительства края.

С начала года в эксплуатацию сдано 1,32 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирного домах и почти миллион «квадратов»-в индивидуальном строительстве.

С начала года в Краснодарском крае ввели 37 долгостроев. Всего в этом году планируют завершить 119 объектов.