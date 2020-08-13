Добро пожаловать: Назван самый дешевый курорт на берегу Азовского моря

Бархатный сезон 2020 дешевле всего провести на Азовском море

Отдых на Азовском море может не только порадовать отсутствием толп отдыхающих, но и существенно сэкономить бюджет. В том самых дешевых курортов для отпуска в сентябре вошли Ейск, Голубицкая, Кучугуры и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В Крыму им конкуренцию составляет Щелкино.

Специалисты портала Tvil.ru подсчитали, что в среднем в разгар «бархатного» в сентябре и начале октября на побережье Азовского моря бронируют номера на период от 8 до 12 ночей, а одни сутки обходятся от 965 рублей до 1500.

Самым дешевым курортом Азовского моря оказался поселок Кучугуры Темрюкского района, а самым дорогим – Приморско-Ахтарск.

В пятерку самых доступных мест для отдыха осенью на Азовском море вошли Ейск (1165 рублей за сутки) и Голубицкая (1202 рубля за сутки). В крымском Щелкино день проживания обходится в 1023 рубля.