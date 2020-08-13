В Краснодаре реставрируют здание Театра защитника Отечества

Фото администрации края

В Краснодаре полным ходом идет реставрация Театра защитника Отечества. Здание построено в 1913 году, ранее здесь располагался Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, а также проходил единственный сольный концерт Сергея Рахманинова.

В последние годы строение использовалось для работы различных секций и студий.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отреставрировать историческое здание.

На реконструкцию из бюджета региона выделено около 490 млн рублей.

– На объекте работают лучшие реставраторы России. Они восстанавливают лепнину, которой уже более 100 лет. Параллельно в соответствии с графиком ведутся и строительные работы, – сообщили в краевом департаменте строительства.

Сейчас рабочие расчищают стены и обрабатывают лепной декор, создавая архитектурные детали фасада. Кроме того, здесь будут значительно усилены оконные и дверные проемы и установлен лифт.

В работах участвуют 60 человек, в том числе восемь инженеров. Завершить работы в историческом здании планируется до конца текущего года.