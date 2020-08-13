Около 200 жителей Кубани предложили свои идеи по развитию России в новых экономических условиях

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27-28 сентября «Агентство стратегических инициатив» в Сочи впервые проведет форум «Сильные идеи для нового времени».

Проект ставит целью консолидировать 100 сильных идей, которые помогут развить экономику, социальную и технологическую сферы в России в условиях новых экономических реалий. В форуме примут участие представители власти и эксперты в разных сферах.

Идеи и предложения собираются на специальной крауд-платформе.

Авторы лучших идей получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут распространяться в регионах РФ.

– В Краснодарском крае собрано уже порядка 200 идей, в том числе от представителей бизнеса и сотрудников органов власти. Ни одна тема не осталась без внимания. Самую большую активность показывают Новороссийск и Краснодар, – сообщили в АСИ.