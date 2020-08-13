Я желаю Краснодару...! - «Новые люди» готовят программу развития города совместно с краснодарцами

Фото: пресс-служба "Новые люди".

В преддверии этого праздника команда «Новых людей» запускает уникальную акцию, в которой могут принять участие все жители кубанской столицы. Ее название - «Я желаю Краснодару...»

- Идея акции предельно простая, - рассказал активист краснодарских «Новых людей» Никита Сиразетдинов. - Каждый житель Краснодара может рассказать, чего, по его мнению, не хватает городу. Разумеется, мы выслушаем все предложения, в том числе даже совершенно фантастические, например, строительство рядом с аэропортом Краснодара космодрома. Но право на жизнь получат реальные пожелания и предложения, которые действительно нацелены на развитие и модернизацию города. Поэтому лично я рекомендую желать городу детские и спортивные площадки, зеленые скверы и зоны отдыха, благоустройство мест отдыха у воды, новые детские сады, новые велодорожки, которые будут органично соседствовать с городскими магистралями. А, впрочем, желать можете все, что хотите. Предела для фантазии нет! Желайте новых дорог, желайте метро. Главное — будьте активными,будьте заинтересованными и все станет возможным!

Все пожелания краснодарцев войдут в городскую программу* развития города под названием #ЛюдиВажнее. Именно ее возьмет за основу команда «Новых Людей» для дальнейшей работы в Краснодаре.

Что нужно для того, чтобы принять участие? Всего лишь пара минут вашего времени.

«Загадать желание» можно у волонтеров - их можно будет узнать по ярким футболкам бирюзового цвета. Они будут работать во всех знаковых местах Краснодара. Также заявку можно оставить на странице Новых Людей ВКОНТАКТЕ.

И самый быстрый способ – отсканировать QR-код, указанный ниже, перейти по ссылке и заполнить форму.

- Мы не волшебники, мы обычные люди, - говорит Никита Сиразетдинов. –Мы не можем сделать все и сразу. Но мы хотим начать менять наш городу к лучшему. И делать это будем вместе с краснодарцами. Мы уже меняем город и не собираемся останавливаться на достигнутом. Здесь живут наши родители, здесь ходят в школы наши дети, в наших силах сделать так, чтобы у нас все получилось.