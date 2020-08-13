В этом году число учащихся в школах Сочи вырастет на 3 тысячи

Фото мэрии Сочи

По региональной программе в 12-ти детских учреждениях города проведены работы по замене кровли и оконных блоков.

На подготовку к новому учебному году выделено 145 миллионов рублей из бюджетов города и края.

- Ведутся работы, влияющие на безопасность и комфорт детей. Это замена инженерных коммуникаций, ремонт пищеблоков и мест общего пользования. Продолжается и ремонт спортсооружений. В частности, на территории гимназии №16 к 1 сентября появится новое футбольное поле с искусственным покрытием и универсальная площадка для занятий волейболом и баскетболом, - рассказала начальник управления образования мэрии Сочи Ольга Медведева. Сочи быстро растет и развивается.

В новом учебном году городские школы примут на 3000 детей больше, чем в 2019. 1 сентября к занятиям приступят около 73 тысяч учащихся.