В Геленджике спасатели помогли вытащить палец ребенка из металлической скамьи

Фото: instagram.com/kuban_spas

Пятилетний мальчик с родителями приехали в курортный город на отдых из Ямало-Ненецкого автономного округа. Семья стояла на остановке и ждала транспорт. Внезапно ребенок сообщил, что он застрял – мальчик просунул палец в одну из сетчатых дырочек на металлической скамье, а вытащить не смог. После неудачных попыток самим освободить руку малыша, родителям пришлось вызвать спасателей.

Фото: instagram.com/kuban_spas

- Вечером 12 августа поступила информация, что на остановке общественного транспорта «Золотая бухта» ребенку требуется помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: instagram.com/kuban_spas

Также в специалисты отряда добавили, что по приезду первым делом спасатели успокоили родителей и ребенка. Затем с помощью шанцевого инструмента вырезали фрагмент скамьи и освободили палец мальчика. Во время работы пришлось действовать максимально осторожно, чтобы не травмировать маленького туриста.