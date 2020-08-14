Температура воды в Черном море 14 августа 2020 года: теплее всего в Туапсе и Сочи

Фото: pogoda.turtella.ru

Температура воды в Черном море 14 августа достигает 27 градусов. Теплее всего сегодня в Туапсе, здесь температура воды 27,2 градуса. В Сочи море тоже комфортно для купания – 27 градусов ровно.

В других курортных городах море на градус холоднее. Так, В Геленджике – 25,6 градусов, в Анапе – 25 градусов, а в Новороссийске 14 августа холоднее всего – 24,8 градусов.

Вода в Азовском море 14 августа по температуре на уровне с Черным. В Темрюке сегодня 25,3 градус, в Тамани – 25,5.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 14 по 16 на Кубани будет прохладно. Свежий воздух принесли дожди. Холодный уже уходит с территории края, но потепление начнется только с понедельника.