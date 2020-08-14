Дожди помогли: Уровень Краснодарского водохранилища 14 августа не опустился до критической отметки

Фото: Краснодарское водохранилище

Уровень воды в Краснодарском водохранилище за последние сутки не изменился. Утром 14 августа он удержался на отметке 25,90 метра, при критическом минимальном значении 25,85 метра.

Прошедшие дожди позволили немного увеличить приток воды, сегодня он составляет 93 кубометра в секунду, что на 10 больше, чем 13 августа. Чтобы не позволить уровню опуститься ниже критической отметки, сброс воды сократили до 80 кубометров в секунду. Из-за этого Кубань ниже водохранилища обмелела.

Объем воды в водохранилище составляет 198 млн кубометров, при критической отметке в 192 млн.

В регионе действует оперативный штаб, наготове техника для подвоза воды в случае отключений в Анапе, Темрюкском районе, Новороссийске и Геленджике.

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 13 июля. Уровень – 28,78 метра. Объем 669 млн м3

Состояние на 14 августа. Уровень 25,90 метра. Объем 198 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3