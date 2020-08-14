В Ейской больнице делают капитальный ремонт

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В ЦРБ города Ейска приступили к капремонту. Помещения обновят за счет краевой программы.

– Сейчас отделочные работы идут в инфекционном и неврологическом отделениях. В кабинетах идет замена окон и полов, меняются коммуникации, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В больнице капитальный ремонт не делали больше 20 лет. На реконструкцию выделили 15,5 миллионов рублей.

Также в Ейске ремонтируют помещения в психоневрологическом диспансере. А в поселке Моревка началось строительство офиса врача общей практики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Темрюкском районе открыли офис врача общей практики. Из краевого бюджета на него было выделено более 13 миллионов рублей. В здании есть кабинеты доврачебного приема, врача общей практики, акушера-гинеколога, прививочный и процедурный, помещения для дневного стационара и аптечный пункт.