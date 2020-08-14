В «Орленке» стартует XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств

Фото: ВДЦ "Орленок".

С 16 по 24 августа 2020 года в «Орленке» пройдет XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств, который объединит 2500 детей, а также артистов театра, кино и телевидения, деятелей культуры, режиссёров, фотохудожников и клипмейкеров.

В этом году главная тема фестивальных событий - 60-летие Всероссийского детского центра, а его музыкальную часть составят лучшие песни, посвященные «Орленку», написанные за прошедшие годы.

- На протяжении недели орлята знакомятся с фильмами, анимацией и телепрограммами под руководством настоящих профессионалов. Конечно, в этом году пандемия внесла свои коррективы в работу фестиваля: частично мероприятия пройдут в онлайн-формате, - говорит директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус. - Но это не помешает ребятам окунуться в творческую среду и испытать силы в новом направлении деятельности.

Большая часть Фестиваля будет посвящена творческим встречам. Для общения с орлятами приедут режиссер торжественных церемоний Ольга Дунаева, режиссёр Константин Щекин, певец, музыкант, актёр, ведущий Родион Газманов, президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

Мастер-классы и творческие встречи пройдут в соответствии с санитарными нормами для одного отряда/лагеря с расстоянием между гостем и зрителями не менее двух метров.