Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 14 августа составило 88

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб 14 августа опубликовал новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки диагноз подтвердился у 88 человек. На два человека меньше, чем днем ранее. Больше всего заболевших в краевом центре, где инфекцию обнаружили у 27 человек. Всего коронавирус был обнаружен за последние сутки в 19 муниципалитетах.

- В Краснодаре коронавирус выявили у 27 человек, в Сочи заболели 10 человек. По восемь случаев зафиксировано в Выселковском и Туапсинском районах. По пять пациентов с коронавирусом отмечено в Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. По три человека заболели в Анапе, Апшеронском и Кущевском районах, по два – в Абинском и Калининском. По одному зараженному выявлено в Динском, Темрюкском, Тимашевском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Белореченском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших 10 детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет.

Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось. По данным на 14 августа, 47 человек находятся на ИВЛ и трое – на ЭКМО.