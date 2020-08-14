В Краснодаре появится скульптура в виде земного шара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Скульптуру «45 параллель» откроют в краевом центре 18 августа на улице Захарова. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества на Кубани.

- Установят композицию на месте прохождения 45-й параллели в Краснодаре. Памятный знак в форме трехметрового земного шара посвящен уникальному географическому положению города и станет его еще одной визитной карточкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вес скульптуры достигает четырех тонн, обрамление выполнено из индийского гранита. Над идеей и ее воплощением работали более полусотни специалистов.

Стоит отметить, что в круглую дату старейшей общественной географической организации в музее Фелицына пройдет выставка. Также тематические мероприятия состоятся во всех районах Кубани.