В Павловском районе пассажирка ВАЗа после аварии попала в реанимацию

Фото: отдел БДД

Авария произошла 13 августа на подъезде к поселку Южный. По предварительным данным, 34-летний водитель на «ВАЗ 21099» не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в поле. В результате ДТП пострадала пассажирка.

- После аварии 45-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что водитель скрылся с места аварии. Позже его нашли и задержали сотрудники ДПС. Он не имел водительских прав, и после медосвидетельствования выяснилось, что он управлял машиной пьяным.

На дорогах Краснодарского края 13 августа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 человек получили ранения различной степени тяжести.