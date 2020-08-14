Жители Краснодара могут узнать, в каких районах строятся школы и детсады

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Программисты создали новый раздел на сайте администрации Краснодара. Теперь жители города, смогут посмотреть, где строятся новые школы и детские сады, а также в каких районах образовательные учреждения находятся на стадии проектирования.

- Специальный раздел состоит из двух подразделов: строящиеся и проектируемые объекты. По каждому детскому саду и школе указано его месторасположение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В новом разделе на интерактивной карте строящиеся и проектируемые объекты разбили по цветам.

Напомним, что в настоящее время в краевом центре строятся девять школ, четыре из них сдадут в этом году, а в одной – уже с 1 сентября начнутся занятия. Три объекта планируют сдать в 2021, еще два - в 2022.