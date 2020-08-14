МегаФон сохранил абонентскую базу во II квартале 2020 года

Фото: пресс-служба МегаФон.

Лучшая мобильная сеть в России

Растущая нагрузка на сеть потребовала ее активного развития, чтобы сохранить высокое качество связи для абонентов. За второй квартал 2020 года общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета. Международная компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом полугодии 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в России.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России во втором квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России продолжает расти - на 4,2% до 34,9 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, подвел итоги квартала:

«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты.

При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. Рост и перераспределение нагрузки потребовал от наших специалистов постоянного мониторинга и оперативной реакции на изменения значений.

В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции – исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов».

В разработке своих решений и услуг МегаФон ориентируется на цифровых абонентов. Во втором квартале число пользователей передачи данных в России увеличилось на 4,2%. В период самоизоляции наши абоненты стали чаще пользоваться онлайн-сервисами – на 30% вырос трафик МегаФон ТВ, на 28% - сервиса МегаФон Книги, а посещаемость игровой платформы увеличилась в 2,5 раза. МегаФон запустил собственный сервис подкастов, отметив рост популярности этого формата в нашей сети. В условиях ограничений, введенных в ряде регионов в отношении розничных сетей, наши клиенты стали чаще делать онлайн-покупки. Количество заказов в интернет-магазине МегаФона увеличилось на 40%.

Актуальные потребности абонентов учтены при запуске новой линейки тарифов #БезПереплат. МегаФон первым среди российских операторов предложили возможность сохранять навсегда неиспользованные гигабайты интернета, включенные в тариф, и использовать их, когда удобно. Кроме того, решена проблема случайных нежелательных подписок, включением бесплатной защиты от них на всех тарифных планах.

Более подробная информация об итогах работы МегаФона во 2 квартале 2020 года доступна на сайте компании.