В Темрюке мужчина обокрал местных жителей на 110 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по краю

В Темрюке раскрыли и направили в суд многоэпизодное уголовное дело по статьям «Мелкое хищение», «Мошенничество» и «Грабеж». Местный житель выносил из домов технику и продукты, а из магазинов воровал алкоголь.

- Мужчина также под предлогом совершения звонка неправомерно завладел мобильным телефоном водителя такси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность преступника установлена, им оказался 35-летний местный житель. Выяснилось, что он причастен к 25 фактам противоправной деятельности. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Общий ущерб составил 110 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.