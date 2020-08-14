В Краснодаре 111 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В кубанской столице все выпускники сдали Единый государственный экзамен. Высшие оценки своих знаний получили 111 человек из 47 школ города. Стоит отметить, что в этом году стобальников на 30% больше, чем в прошлом.

- Двое выпускников набрали в сумме по 300 баллов, еще 12 человек - по 200 баллов. Остальные - по 100, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Высшие баллы набрали выпускники в 47 школах Краснодара. Больше всего стобальников по русскому языку - 30 человек, на втором месте химия - 22 школьника, на третьем обществознание - 16 человек, на четвертом месте история - 15.

По 300 баллов набрали выпускник лицея № 4 Даниил Плотников, (русский язык, математика и информатика) и выпускник школы №6 Халиг Гулиев (русский язык, история, обществознание).