В Краснодаре ограничат движение по улице Октябрьской

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В краевой столице на улице Октябрьской начали менять ливневую канализацию. В связи с ремонтными работами проезжую часть будут частично перекрывать. Ограничения будут вводиться в несколько этапов.

- Сначала с 14 по 15 августа включительно дорогу будут перекрывать в районе дома № 143, затем с 17 по 18 августа ограничат движение в районе дома № 139, а с 19 по 21 включительно – в районе дома № 121, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На дороге во время ремонтных работ организуют реверсивное движение, а для безопасности движения установят временные дорожные знаки и ограждения.

Стоит отметить, что с 14 по 21 августа на улице Октябрьской специализированная организация отремонтирует дождевые колодцы и коллекторы. А новый асфальт здесь закатают до 24 августа.