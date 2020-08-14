Сбербанк в первом полугодии на 13% увеличил совокупный кредитный портфель

По итогам первого полугодия Краснодарское отделение Сбербанка укрепило рыночные позиции по ключевым направлениям бизнеса и нарастило совокупный кредитный портфель до 411 млрд рублей с ростом в 13% по отношению к 1 полугодию 2019 года.

Сбербанк отмечает рост спроса на кредитные продукты для физических лиц. Самыми востребованными были потребительские кредиты - за полугодие выдано 143 тысячи займов на сумму 32 млрд рублей. Увеличился объем выдачи ипотечных кредитов - в общей сложности за полугодие жители региона оформили свыше 11 тысяч жилищных кредитов на сумму 22,6 млрд рублей. Все больше клиентов предпочитают получать кредиты дистанционно - 71% займов в первом полугодии выданы онлайн.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В первом полугодии объем выдачи ипотеки Сбербанка в Краснодарском крае вырос на 10% и продолжает расти. Влияние на это оказывает программа господдержки, по которой мы выдали 3 тысячи кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Для поддержания спроса на ипотеку во время действия ограничительных мер Сбербанк также предложил удобные дистанционные сервисы - оформление кредитного договора и открытие эскроу-счета без визита в банк».

Несмотря на то, что офисы Сбербанка не прекращали свою работу в период карантина, онлайн-сервисы стали основным каналом работы с клиентами. Жители Краснодарского края стали на 23% больше платежей проводить через «Сбербанк Онлайн», количество таких операций превысило 62 млн. Количество активных пользователей «Сбербанк Онлайн» выросло на четверть и составляет уже 2,8 млн человек – больше 80% трудоспособного населения региона.

Банк продолжил развитие безналичной оплаты на транспорте Краснодара и Краснодарского края и отмечает рост показателей. В первом полугодии 2020 года установлено 254 терминала для безналичной оплаты проезда, такая форма расчетов действует уже в 15 муниципалитетах Краснодарского края. С начала года до 11 тысяч увеличилось количество предприятий, подключенных к сервису «Плати QR», рост по отношению к началу года – 258%. В целом оборот торгового эквайринга Сбербанка в первом полугодии увеличился на 14% и достиг 236 млрд рублей.

Положительная динамика торгового оборота отражает увеличение бизнес-активности компаний во всех сегментах – от микро- до крупнейших предприятий. Корпоративный кредитный портфель Краснодарского отделения Сбербанка по итогам первого полугодия составил 1233 млрд рублей с ростом 5% к аналогичному периоду прошлого года. Также банк улучшил показатели по привлечению средств юридических лиц: остаток на 1 июля 2020 года составил более 92 млрд рублей, рост на аналогичную дату прошлого периода – 70%. Новыми клиентами банка стали 3 тысячи предприятий.

С начала года Сбербанк усилил лидирующие позиции по объемам поддержки строительной отрасли. Несмотря на пандемию, отрасль развивалась активно, застройщики не отложили старт новых проектов. С начала года Сбербанк на 40% до 27 млрд рублей увеличил кредитный портфель в сфере строительства. В 8 раз до 4,1 тысячи увеличилось количество открытых с начала года в Краснодарском крае эскроу-счетов.

Банк отмечает положительную динамику в кредитовании малого бизнеса. Кредитный портфель этого сегмента увеличился на 20% и составляет 23 млрд рублей. Значительная часть кредитов оформлена в рамках программ господдержки: банк рассмотрел 1,9 тысяч заявок на сумму 2,7 млрд рублей по программе кредитования на заработную плату под 0% годовых (Постановление Правительства №422 от 02.04.2020) и 8,2 тысячи заявок на сумму 11,4 млрд рублей по программе кредитования с господдержкой под 2% годовых (Постановление правительства от 16.05.2020 № 696).

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк выступает основным партнером и кредитором малого бизнеса региона. Нашей главной задачей остается помощь предприятиям малого и микробизнеса вернуться к докризисным показателям.За 1 полугодие 2020 года банк реструктурировал 2,4 тысячи кредитов предприятий малого бизнеса на сумму 4,7 млрд рублей».

В целом, работа банка в первом полугодии 2020 года в Краснодарском крае строилась в рамках утвержденной стратегии развития цифровой экосистемы Сбербанка. С введением режима самоизоляции открылись новые возможности роста, которые ускорили развитие онлайн-сервисов. С начала года проведено 680 сделок по сервису телемедицины СберЗдоровье. Порядка 50 тысяч клиентов пользуются онлайн-кинотеатром Okko, 23 тысячи человек выбрали СберМобайл оператором связи. Высокую динамику показал сервис доставки продуктов из магазинов Сбермаркет. В первом полугодии жители Краснодара сделали 100 тысяч заказов через сервис, спрос на услуги Сбермаркета во 2 квартале вырос в 2 раза.

Сбербанк — входит в топ-3 налогоплательщиков региона и является основным банковским институтом Краснодарского края. Объем налоговых отчислений в первом полугодии превысил 1 млрд рублей. Клиентами банка является около 100 тысяч юридических лиц - каждое третье предприятие региона. На территории действует 612 офисов, из которых 464 расположены в сельской местности.