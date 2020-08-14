В мечетях Адыгеи и Краснодарского края возобновляют пятничные молитвы

По решению Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края с 14 августа в мечетях и молельных комнатах возобновляются пятничные коллективные молитвы. Они были ограничены с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

Время пятничной проповеди будет сокращено до 15 минут, при хорошей погоде ее будут проводить на открытом воздухе. Всем прихожанам нужно использовать средства индивидуальной защиты, а также не пожимать руки и не обнимать других прихожан.

- Контроль и ответственность за соблюдение данных мер возлагается на имамов. Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется воздержаться от посещения мечети, - сообщают в ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.