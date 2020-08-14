Жительницу Адыгеи поймали на взятке следователю ФСБ

В Адыгее перед судом по обвинению в даче взятки следователю ФСБ предстанет местная жительница. Женщина передала должностному лицу 1,9 млн рублей за перевод своего мужа, обвиняемого в мошенничестве, из СИЗО под домашний арест, сообщают в СУ СК Адыгеи.

- Сумму за изменение меры пресечения она передала через посредника старшему следователю по особо важным делам следственного отделения УФСБ России по Республике Адыгея, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело уже передано в суд, женщине грозит срок от восьми до пятнадцати лет с крупным штрафом.