Гран-При России Формулы-1 в Сочи пройдет со зрителями

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сочи продолжает подготовку к Гран-При России Формулы-1. «Королевские гонки» вернутся на Сочи Автодром с 24 по 27 сентября. Российский этап пройдет со зрителями, однако с усиленными мерами безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

– В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции есть определенные сложности по проведению в этом году, однако вместе мы выработаем алгоритм их решения, – сказал вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский на организационном совещании.

Гран-При России пройдет при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Организаторы рассчитывают, что и гонщики и зрители будут в Сочи чувствовать себя в безопасности.

Весь персонал, задействованный во время российского этапа будет протестирован на COVID-19. В местах скопления людей будут дежурить медицинские бригады, также в расписании появятся дополнительные «Ласточки».