В Краснодаре депутата ЗСК приговорили к штрафу за трудоустройство дочери

В Краснодаре суд вынес приговор депутату ЗСК, главе комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николаю Кравченко. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

С 2008 года он устроил дочь на работу своей помощницей в Заксобрание. На протяжении четырех лет с 2011 по 2015-й годы весной и летом она выезжала за пределы России, однако депутат подписывал табели учета рабочего времени, указывая, что в это время она была на работе.

- В результате, на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконного была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд приговорил Николая Кравченко к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.