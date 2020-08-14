В Сочи на границе изъяли львенка, которого вывозили в соседнюю республику

В Сочи на границе изъяли львенка, которого хотели вывезти в соседнюю республику. Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В Сочи сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Сочинской таможней предотвратили попытку вывоза в соседнюю республику маленького львенка. Инцидент произошел на автомобильной составляющей пункта пропуска «Адлер».

- Животное было обнаружено у 25-леннего гражданина Российской Федерации 1995 года рождения, который следовал на выезд из страны, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Клетка с львенком стояла на заднем сиденье автомобиля. Сейчас детеныш передан сотрудникам территориального подразделения Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В погрануправлении напомнили, что вывоз диких животных возможен только при наличии лицензии.