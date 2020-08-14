В Сочи созрели плоды смертельно ядовитого дерева

Тунг Форда в Дендрарии Сочи

В сочинском Дендрарии созрели плоды тунга Форда. Специалисты предупреждают – они смертельны для человека. Ядовиты все части этого растения – от косточек плодов до цветков.

- С виду они очень напоминают собой яблоки, а в спелом виде и вовсе любимый многими инжир. Однако этим растение и коварно, - сообщают в Сочинском национальном парке.

Тунг Форда принадлежит семейству Молочайные. Растет в Китае и Северном Вьетнаме. В Россию завезено в 1897 году.

Опасный экзот можно встретить в верхней части парка «Дендрарий», недалеко от Сада непрерывного цветения и Сада птиц. Вы легко заметите это дерево, по всему периметру его произрастания расположены предупреждающие таблички.

В Дендрарии предупреждают, что пробовать ягоды, листья и цветы тунга опасно для жизни. Противоядия до сих пор не существует.