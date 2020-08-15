Еще один пострадавший при взрыве газа на АЗС в Динском районе скончался

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Как стало известно, 54-летний владелец взорвавшейся заправки в Динском районе просил изменить меру пресечения. 3 августа его заключили под стражу. Однако защита подозреваемого настаивала на запрете определенных действий.

- Суд апелляционной инстанции по заключению прокурора оставил жалобу без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

Это значит, что владелец АЗС остается в СИЗО на два месяца.

Расследование ЧП продолжается. Напомним, взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился 31 июля 2020 года. По одной из версий, водитель «Газели» приехал заправляться, но потом забыл не вытащить из бака пистолет и дал по газам.

При взрыве пострадали шестеро от 34 до 45 лет. 3 августа скончался один мужчина, находящийся в больнице. Кроме того, по данным прокуратуры, умер еще один человек, получивший травмы. Врачи диагностировали у них более 60% ожогов тела.