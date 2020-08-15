В Новороссийске спасатели вытащили собаку из канализационного колодца

Фото: instagram.com/alekseioderov

Это инцидент произошел в городе-герое. Девушка услышала жалобное поскуливание из глубокого колодца. Заглянув внутрь, она увидела щенка. Правда, достать самостоятельно его она не смогла, потому обратилась за помощью к спасателям.

- Жалобный собачий лай девушка услышала недалеко от Мысхакского шоссе, на пустыре, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Прибывшие на место спасатели спустились в колодец и вытащили оттуда собаку.

Видимых травм пес не получил. После спасения дворняга убежала, в благодарность повиляв хвостом своим спасителям.

- Во избежание подобных случаев, спасатели колодец закрыли подручными средствами, - добавляет Алексей Одеров.

Ранее спасатели назвали самые опасные места для туристов на Черном море. На побережье – масса живописных уголков, но не все они подходят для отдыха.