Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 августа 2020 года увеличилось еще на 87 человек

Фото: администрация Краснодарского края

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки число заболевших выросло на 87 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.

Кроме того, известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа вылечились 78 человек. Они выписаны из больницы.

- Всего за сутки в России выявлено 5 061 новый случай заболевания коронавирусом, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 447 человека.

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 августа. Все это время на территории региона следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в местах скопления людей.