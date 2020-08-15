В Сочи разыскивают отца, который записал видео жесткой игры с 2-месячным малышом

Этот снимок родители сделали в горах, когда ребенку была неделя от роду.

Правоохранители устанавливают личность горе-отца, который выложил в соцсетия видео жесткой игры со своей 2-месячной дочкой. Этот ролик мужчина снял во время отдыха на природе. Держа малышку за лодыжку вниз головой, он размахивал ребенком из стороны в сторону.

Жонглирование продолжалось около полуминуты. Но тем не менее вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи требуют органы опеки начать разбирательства и забрать ребенка у родителей. О том, какие меры предпримут соцслужбы, пока не ясно. Но полиция уже ведет проверку.

Малышка, которой и жонглировал отец на видео, появилась на свет в конце июня. Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители нарекли свою дочь необычным именем - Шутка.

Напомним, врачи, увидевшие жуткий ролик, считают, что отец серьезно рисковал. По их мнению, маленьких детей нельзя трясти, подбрасывать или бросать на кровать. Дело в том, что все эти действия могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летальных!