Стоит намертво: На Кубани около Горячего Ключа образовалась многокилометровая пробка

Затор растянулся на пять километров.

15 августа в районе Горячего Ключа по дороге к морю скопилась длинная пробка. Затор растянулся на пять километров. По данным сервиса Яндекс.пробки, затор начинается от въезда в город и заканчивается лишь у «Старого замка».

Видео с места гигантского затора появилось в соцсетях. По словам водителей, такая дорожная ситуация наблюдается с самого утра.

- Почти час стояли в пробке от Горячего Ключа в сторону моря. Пока доедем до побережья и плавать не захочется, - возмущаются водители.

Как объехать пробку в районе Горячего Ключа? Рассказываем. Сразу после Краснодара доезжаете до Саратовской, а после уходите с трассы на Хадыженск. Можно уйти прямо перед Горячем ключом. Дальше придется немного потерпеть - начинается участок без асфальта. Впереди еще ждет Шаумянский перевал. Проезд через него сэкономит время. Водители сразу выезжают к Туапсе, миновав заторы в Горячем ключеи Джубге.